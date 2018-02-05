В Башкирии зарегистрированы первые случаи заболевания свиным гриппом

В последние недели в Башкирии регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, поведал глава управления Роспотребнадзора по РБ Евгений Степанов в интервью ГТРК «Башкортостан».

У заболевших уже определяется вирус гриппа, при этом преобладает штамм «А1» и «B». Cейчас в Башкирии привито чуть не менее 1 млн 700 000 человек, из них 350 тысяч детей.

Главный государственный санитарный доктор Башкирии Евгений Степанов в интервью программе «Вести».

На этой неделе в Башкирии возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ — число заболевших достигло 19 тысяч (на 3 тысячи больше, чем неделей ранее). Недавно выявили первых больных свиным гриппом.

По его словам, в текущем году прививками охвачено практически 42% населения республики — это свыше 1,7 млн человек.

— В 2015-м году всего 100 тыс. человек были привиты за счет средств учреждений, это мало.

В Башкирии зарегистрированы первые случаи заболевания свиным гриппомОб этом поведал главный санитарный доктор республики Евгений Степанов.

— Важно пригласить медика на дом, — подчеркнул он.