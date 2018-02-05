В Брянске для «Лыжни России-2018» завезли 30 машин снега

Сегодня, 5 февраля Александр Богомаз провёл совещание с заместителями Губернатора.

Подготовку к проведению XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2018» обсудили сегодня на совещании, которое провёл губернатор Александр Богомаз с собственными заместителями.

Как проинформировал глава управления физической культуры и спорта Брянской области Валерий Корнеев, благоустраивать стартовую площадку в парке имени 1000-летия Брянска стали с 23 января. Для подготовки лыжной дороги завезли 30 машин снега. Завтра начнет свою работу комиссия, которая будет принимать заявки от граждан, учреждений и компаний. В гонке будут участвовать команды Брянской городской администрации. Планируется, что в нем примут участие больше 3,5 тыс. человек.

Регистрация начнётся 9 февраля на Кургане Бессмертия с 9.00 до 11:30. Старт состязаний назначен на 12:00.