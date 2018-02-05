Власти Приморья прокомментировали смерть летчика Су-25 в Сирии

Роман Филипов майор русских ВКС, находившийся за штурвалом штурмовика СУ-25 Грач, был сбит в небе над сирийской провинцией Идлиб, которая контролируется боевиками умеренной оппозиции. Однако, позже выяснилось, что Роман Филиппов из Приморья проходил службу на авиабазе в Черниговке.

Врио губернатора назвал погибшего «одним из асов отечественной штурмовой авиации, достойным и мужественным человеком», сообщает РИА Новости. «Он откровенно исполнял собственный воинский долг — и в Российской Федерации, и за ее пределами», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Приморского края. Смерть летчика, по его мнению, стала огромной утратой не только лишь для родных погибшего, однако и для всех граждан Приморского края.

Убитый в Сирии боевиками русский пилот служил в Приморье, поведали власти региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко назвал утратой для всего Приморья смерть русского летчика.

По предварительным достоверным данным Минобороны, русский самолет Су-25 был сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Остальные СМИ писали, что погибший пилот — крымчанин. Пилот успел катапультироваться, однако был окружен боевиками и умер в сражении. По обнародованным позже данным Минобороны РФ, летчик выжил при катапультировании, но впоследствии был убит террористами. По последним располагаемым данным «Коммерсанта», Роман Филипов будет посмертно представлен к высокой национальной награде. В ответ Российская Федерация нанесла массированный удар по району Идлиба, подконтрольному «Джебхат ан-Нусре"*, были убиты не менее 30-ти боевиков.

При всем этом не исключалась вероятность, что погибший пилот вообще-то мог быть человеком с другим именем.

Майор Роман Филипов, героически погибший 3 февраля в Сирии, отправился в свою последнюю командировку из гарнизона близ с. Черниговка в Приморском крае, докладывают «Вести Приморье». На них обозначено имя майора Романа Николаевича Филипова.

Приморье, по утверждению Тарасенко, будет помнить геройски погибшего земляка. «Родители и младшая сестра жили тут, в Воронеже, может, тут и остались», — поведала Бегучева РБК.