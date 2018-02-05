В Петербурге не менее 900 спецмашин будут ночью убирать снег

«На машинах уличных учреждений, задействованных в уборке, установлены системы спутниковой навигации — все данные выводятся на интерактивную карту на сайте комитета по благоустройству».

Днем в воскресенье, 4 февраля, в некоторых районах города выпало не менее 10-ти сантиметров снега. В уборке улиц днем было задействовано 880 спецмашин. Ночью количество единиц техники было увеличено до 920.

Ночью число спецмашин только возросло - до 920.

Аномальный снегопад, судя по предположениям метеорологов, может продлиться до вторника, 6 февраля. Граждане, которые недовольны качеством уборки дорог, могут пожаловаться на нелегкую ситуацию по телефонам 314-60-13 и 576-14-83. В условиях снегопада движение по улицам замедляется, это обстоятельство следует учитывать, планируя время в пути, говорится в сообщении.