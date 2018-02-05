Всплыли новые подробности ДТП, в котором погиб волонтер Краснопольский

За рулем внедорожника, въехавшего вчера в авто известного украинского волонтера и блогера Леонида Краснопольского в Днепре, оказался 25-летний сын главного днепровского офтальмолога.

Представитель ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская отметила: «Назначены соответствующие экспертизы для установления, что именно случилось и кто является виноватым. Если есть свидетели данного происшествия, которые еще не обратились в полицию, пожалуйста, обращайтесь».

При этом отец 25-летнего участника ДТП Валерий Сердюк заявил, что сын пытался не допустить столкновения: «Он ехал в своей полосе, и буквально доли секунды. Говорит: папа, у меня перед глазами перпендикулярно стоит машина. Он пытался уйти от столкновения налево, но, к сожалению, эта траектория совпала с траекторией движения этого человека».