В Волгограде 15 муниципальных чиновников оштрафовали за невнимание к гражданам

Любому из них был назначен штраф в объеме 5 тыс. руб., — пояснили в пресс-центре прокуратуры Волгоградской области. Все они по решению мировых судов наказаны штрафами.

Как сказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-центре региональной прокуратуры, работники ведомства часто выявляют нарушения законодательства в деятельности волгоградских органов местного самоуправления.

Порядок рассмотрения обращений жителей нарушали чиновники департамента ЖКХ и ТЭК, комитета культуры, комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды.

Это наказание за нарушения при рассмотрении жалоб жителей.

— Всего в течении прошлого года 15 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.

Более часто такие нарушения встречаются в работе управления жилищной инспекции Волгограда.

Чиновники данного ведомства привлечены к административной ответственности на протяжении предыдущего года восемь раз. По представлениям обвинителя города 13 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения при рассмотрении жалоб местных граждан.