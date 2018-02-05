Мэрия Ярославля продлевает «снежный билет» до вторника, 6 февраля. Местные власти на один день сделают для автомобилистов бесплатным проезд в общественном транспорте для того, чтобы разгрузить город от машин. Маршрутные такси в акции не участвуют. Владельцы автомобилей смогут бесплатно проехать по городу на муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях.

Это уже 4-й раз за зиму, когда водителям предлагают оставить свои машина и проехаться на общественном транспорте. Все специализированные службы находятся в режиме повышенной готовности, привлечены дополнительные бригады рабочих и техники.

«Снежный билет» будет действовать весь день.

Добавим, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют обильные снегопады.