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Взять за горло «глубинное государство»


Добавлено: 05 фев 2018 в 08:12, Категория: Политика
Взять за горло «глубинное государство»

Без натяжки можно утверждать, что самые большие в мире масштабы казнокрадства – в США. Либеральные СМИ много лет твердят, что Америка – эталон экономической прозрачности, а её чиновники и бизнесмены – образец добросовестности. Однако в последний год в связи с приходом в Белый дом Дональда Трампа стали обнаруживаться факты, говорящие, что это далеко не так.

Во-первых, по мнению Трампа, бюджет много десятилетий является кормушкой для чиновников, раздающих государственные заказы американским компаниям. Во-вторых, цены на выполнение работ, оказание услуг и поставляемые государству товары очень завышены и далеки от рыночных. В-третьих, часть казённых денег выводится в какие-то тёмные заводи. Федеральный бюджет становится источником формирования теневых фондов, за счёт которых финансируются операции «глубинного государства».

Ядром «глубинного государства» являются главные акционеры Федерального резерва (хозяева денег), которые поставили себе на службу в первую очередь чиновников тех ведомств, где существует повышенный режим секретности. Это министерство обороны, ЦРУ, ФБР, АНБ, другие организации, входящие в разведсообщество США. Американские специалисты давно используют понятия «теневой бюджет», «серый бюджет», «чёрный бюджет», «внебюджетные источники финансирования» для объяснения многих парадоксов американской политики. Речь идёт о запуске проектов и операций без ведома президента и Конгресса США.

Что такое «серый» бюджет? Это та часть официального бюджета, которая носит секретный характер. Прежде всего, это разделы, относящиеся к обороне и деятельности специальных служб. Допуск к детальной информации по этим разделам имеют лишь немногие конгрессмены и сенаторы, но и они сталкиваются с непреодолимыми препятствиями в попытках выяснить конкретно, на что истрачены деньги по той или иной позиции ведомственного бюджета. То же ЦРУ всегда может ответить, что деньги направлены, скажем, на финансирование операций в Сирии или Афганистане, но суть и детали этих операций разглашению не подлежат.

Кроме того, часть денег на программы того или иного ведомства может проходить по другим ведомствами. Особенно это видно на примере программ Министерства обороны США. Существенная часть финансирования таких программ проходит по разделам федерального бюджета, относящимся к НАСА (Национальное аэрокосмическое агентство), министерству энергетики (программы разработки ядерного оружия), министерству жилищного строительства и городского развития и др. Эксперт Центра оборонной информации Уинслоу Уиллер считает, что реальный размер военного бюджета США гораздо больше, так как многие расходы проводятся по «гражданским» статьям. В частности, в военный бюджет формально не попадают такие статьи, как военное строительство, финансирование социальных программ ветеранов, война в Ираке и Афганистане, обслуживание ядерного арсенала, военные расходы по линии Государственного департамента, а также расходы на обеспечение безопасности территории США. По оценкам, реальный военный бюджет как минимум на треть больше, чем официальные цифры, утверждаемые Конгрессом США.

«Чёрный» бюджет – это те деньги, которые вообще не отражаются в федеральном бюджете США, даже в итоговых цифрах. Это внебюджетные доходы и расходы, причём такие, о которых никому не положено знать. Это уже в чистом виде «чёрная касса». Каковы масштабы «чёрного» бюджета США? Этого никто не знает. Имеются лишь частичные оценки. За внебюджетные доходы отвечают всё те же ведомства и организации – Пентагон и спецслужбы, которые, пользуясь своими особыми возможностями, занимаются своеобразной коммерческой деятельностью.

В первую очередь это наркобизнес. Американские военные и разведчики «крышуют» наркобизнес в разных регионах и точках мира, получая за это свою долю (комиссию). Публикаций на тему «Наркотики и американские спецслужбы» – целое море. Назову, например, вышедшую четверть века назад в США книгу «Мафия, ЦРУ и Джордж Буш»: Pete Brewton. The Mafia, CIA & George Bush (1992). Для знакомства с проблемой могу рекомендовать свою книгу: Катасонов В. Диктатура банкократии. Оргпреступность финансово-банковского мира (М.: Книжный мир, 2014), где я, между прочим, показываю, что в США уже давно сложился треугольник «Наркобизнес – спецслужбы – банки».

Вторым источником «чёрных» доходов является нелегальная торговля оружием, покрываемая ЦРУ и другими спецслужбами США. В качестве иллюстрации можно назвать историю «Иран-контрас» (Iran–Contra affair). Этот скандал, разгоревшийся в США во второй половине 1980-х годов, известен также как «Ирангейт». Скандал начался в конце 1986 года, когда выяснилось, что отдельные члены администрации США организовали тайные поставки вооружения в Иран, нарушив оружейное эмбарго против этой страны. Расследование показало, что деньги, полученные от продажи оружия, шли на финансирование никарагуанских повстанцев (контрас) в обход запрета Конгресса на их финансирование.

Скрытым источником являются и средства благотворительных фондов, которых в Америке несколько десятков тысяч. В них американские (и не только американские) богатеи прячут свои капиталы, получая полное или частичное освобождение от налогообложения. Такие «налоговые оазисы» прямо на территории США ничем не уступают классическим офшорам типа Багамских или Виргинских островов. Фактически такие фонды являются «кошельками» Государственного департамента и спецслужб США для финансирования подрывных операций, прикрываемых вывесками гуманитарных проектов. Использование благотворительных фондов для финансирования «грязных» операций Государственного департамента и ЦРУ по всему миру страхует эти ведомства от каких-либо обвинений в свой адрес в случае провала операций или «засветки» истинных целей гуманитарных проектов. Хорошо известный фонд «Открытое общество», управляемый Джорджем Соросом, – пример «кошелька», которым распоряжаются Госдеп и американские спецслужбы. География проектов, финансируемых за счёт таких фондов, – весь мир.

Однако и это не полная картина «чёрных» бюджетов. Казнокрадство, которое процветает вокруг военного бюджета США, стало уже притчей во языцех. Большинство критиков пишут, что казённые деньги попадают в руки частных подрядчиков и поставщиков Пентагона, а также в карманы чиновников, раздающих государственные заказы. Но мало кто обращает внимание на то, что часть казённых денег по разным каналам оседает в специальных «общаках» «глубинного государства».

Судя по всему, за последние десятилетия из федеральной казны в «чёрные кассы» «глубинного государства» были перекачаны гигантские деньги. В начале 2017 года экономист из Мичиганского государственного университета Марк Скидмор (Mark Skidmore) обнаружил в документах Пентагона и министерства жилищного строительства и городского развития за период с 1998 по 2015 год (всего 18 лет) несанкционированные расходы на сумму 21 триллион долларов. В среднем на год приходится по 1,17 трлн. долл. Результаты работы группы Скидмора были оформлены в виде доклада, который получил большой резонанс в США. Чтобы понять масштаб несанкционированных расходов Америки, надо их соотнести с итоговыми цифрами бюджетных расходов. Возьмём первый год периода, рассматриваемого в докладе. В 1998 году (имеется в виду финансовый год, который в Америке начинается с 1 октября) общие расходы федерального бюджета США составили 1,65 трлн. долл. Приведу выборочно цифры расходов за некоторые другие года (трлн. долл.): 2000 г. – 1,79; 2005 г. – 2,47; 2010 г. – 3,47; 2015 г. – 3,69. В целом за период 1998-20015 гг. суммарные бюджетные расходы США составили примерно 48 триллионов долларов. Получается, что за указанный период несанкционированные расходы по отношению к общей сумме бюджетных расходов достигли 44%!

Сам Марк Скидмор, специалист в области государственных финансов, рассказывает, что весной 2017 года он был допущен к документам министерства обороны, относящимся к 2015 году. Весь бюджет Пентагона, одобренный Конгрессом США, составил на тот год 565 млрд. долл. Бюджет для финансирования сухопутных войск (the Army’s budget) был определён в 122 млрд. долл. А во внутренних документах Пентагона он нашёл совершенно другую цифру расходов по данному разделу военного бюджета – 6,5 трлн. долл. Внутренняя цифра расходов превысила ту, которая была одобрена Конгрессом, в 44 раза! Подобное же открытие Скидмор сделал, когда сумел получить доступ к документам министерства жилищного строительства и городского развития.

В 70-е годы ХХ века мне приходилось заниматься федеральным бюджетом США, в том числе военным. Практика военных расходов тогда критиковалась в Конгрессе. Основной проблемой было неэффективное использование выделяемых средств в результате завышения цен на товары, работы и услуги, закупаемые Пентагоном. Постоянно предпринимались попытки бороться с этим злом. С одной стороны, Счётная палата США (The Government Accountability Office – GAO) постоянно проводила выборочные проверки заключаемых Пентагоном контрактов. С другой стороны, Конгресс добивался того, чтобы все закупки осуществлялись на конкурсной основе. За последние десятилетия финансовый контроль над расходами Пентагона ослаб, если не сказать исчез. К проблеме неэффективного использования бюджетных средств прибавилась проблема «чёрных» источников финансирования.

Дональд Трамп ещё в период предвыборной кампании объявил войну «глубинному государству». Некоторые полагают, что раскрутка доклада Скидмора осуществляется по команде нынешнего президента США. Трамп пытается подрезать финансовые корни «глубинного государства». И не случайно в декабре 2017 года несколько высокопоставленных чиновников Пентагона объявили, что в следующем году будет проведен полномасштабный финансовый аудит военного ведомства. Согласно их заявлениям, таких проверок не было за всю историю существования Пентагона. Проверкой будут заниматься 1200 аудиторов. Отныне такие аудиты будут регулярными. Каждый год Счётная палата 15 ноября будет представлять отчёт о проверках военного ведомства президенту и Конгрессу. Политические комментаторы говорят: Трамп от угроз в адрес «глубинного государства» перешёл к военным действиям против него.

Валентин Катасонов



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Добавлено: 05 фев 2018 в 08:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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