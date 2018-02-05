Юрков рассказал, откуда в бюджете средства на повышение МРОТ

Конъюнктура на нефтяном рынке позволяет говорить, что бюджет страны будет профицитным, поэтому средств на реализацию инициативы президента Владимира Путина по доведению минимальной оплаты труда до прожиточного минимума хватит, заявил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков. Читайте по теме

Депутат рассказал, у кого вырастет зарплата с 1 мая 2018 года

«В прошлом году при составлении бюджета мы закладывали стоимость барреля нефти в районе 40 долларов, однако год закончили с ценой примерно в 50 долларов за баррель, благодаря чему дополнительные доходы бюджета составили полтора триллиона рублей», — рассказал депутат.

Также он подчеркнул, что в 2018 году уже заметен рост цены на нефть, благодаря чему дополнительные доходы бюджета могут быть выше, чем в 2017 году.

«А значит, средств на реализацию инициативы президента о доведении минимальной оплаты труда до прожиточного минимума хватит», — пояснил Юрков.

Депутат отметил, что при реализации инициативы важно также изменить налоговую парадигму.

«Речь идёт о смещении её с производства налогов на потребление, что даст возможность лучше донастраивать систему», — добавил парламентарий.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен.

Водолацкий рассказал о работе спецназа в районе, откуда был сбит Су-25

Морозов рассказал, откуда у боевиков в Сирии ПЗРК

В Литве потребовали прекратить любые контакты с Минском