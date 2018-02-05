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Завтраки и обеды детей улучшат с помощью закона


Добавлено: 05 фев 2018 в 00:21,
Завтраки и обеды детей улучшат с помощью закона
Чем кормят в школах и детских садах, должны проверять родители

Директоров образовательных учреждений хотят избавить от несвойственной им обязанности закупать продукты для столовых, поставщикам — запретить ценовой демпинг в ущерб качеству детских обедов и разрешить родителям наблюдать за процессом приготовления пищи. Такие инициативы законодателей могут быть реализованы в ближайшем будущем.

Совет Федерации: качество важнее цены

Как рассказала «Парламентской газете» зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт, сенаторы сейчас работают над законопроектом о производстве и обороте продуктов для детского питания. Такую задачу поставила перед ними председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Читайте по теме

У каждого региона появится своё школьное меню


«Понятно, что работа эта многоплановая: это и поддержка производства, и вопросы сертификации, и вопросы организации поставок. Проект затрагивает качество питания в дошкольных и школьных учреждениях, отдельно говорится о лечебном питании и питании в спортивных школах», — рассказала Ирина Гехт. По её словам, готовый документ планируется передать в Государственную Думу в течение 2018 года.

Недавно широкую дискуссию вызвал вопрос организации закупок продуктов питания для образовательных учреждений — сейчас этим занимаются руководители школ и детских садов. Глава ФАС Игорь Артемьев, выступая в палате регионов в рамках «правительственного часа» 31 января, заявил, что директора школ не имеют ни технических средств, ни знаний законодательства для правильной организации закупок. Его поддержала Валентина Матвиенко, подчеркнув при этом, что кто бы ни занимался закупками, приоритет в конкурсных процедурах должен касаться качества продуктов, а не цены.

Ещё одна причина появления в школах некачественной еды — нецелевое использование денег из бюджета, сказала «Парламентской газете» сенатор Ирина Гехт. По её словам, необходимо исключить возможность перераспределения средств, полученных для организации питания, на другие нужды.

Дети не выдерживают школьные нагрузки, потому что в их организм не поступают необходимые белки, жиры, углеводы, микроэлементы, микронутриенты, волокна.

Третья «болевая точка» школьного питания — контроль качества. Местные органы власти имеют право проверять продукты, которыми кормят детей, однако редко это делают, отметила Ирина Гехт. Нужен общественный контроль, но сегодня родители не могут прийти и проверить качество школьной еды и условия её приготовления — их просто не пустят на пищеблок. По словам законодателя, возможность родительского контроля школьных столовых сенаторы планируют обсудить с Роспотребнадзором.

Госдума готовит концепцию реформы школьного питания

Дети проводят в школах от шести до 12 часов, напомнил «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он сравнил горячие обеды со школьными учебниками: и то и другое необходимо детям для полноценного развития. Читайте по теме

Современным детям не хватает белка и фруктов


«Дети не выдерживают школьные нагрузки, потому что в их организм не поступают необходимые белки, жиры, углеводы, микроэлементы, микронутриенты, волокна и всё, что нужно для нормальной умственной деятельности и, самое главное, для роста», — считает экс-глава Роспотребнадзора.

К проблеме качества детского питания подключилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. На прошлой неделе она направила запросы об организации школьного питания главам всех субъектов России и Заксобраний, а также в Роспотребнадзор, Минобрнауки и Генпрокуратуру. Главная цель запросов — изучить положительный опыт и выявить нарушения, отметила депутат. Выводы лягут в основу разработки системного подхода и рекомендаций для обеспечения высокого качества питания и безопасности детей.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Антона Гетты, сомнительным закупкам еды для школьников способствуют два обстоятельства — картели и демпинг. «Картели в сфере закупок питания исключают конкуренцию, их участники делят между собой рынок. А раз рынок поделен, о качестве продукции они перестают заботиться и думают только о собственном обогащении», — пояснил депутат «Парламентской газете».

Что касается демпинга, то здесь качество страдает из-за желания участников тендера победить во что бы то ни стало. Поставщик выигрывает контракт по минимальной цене, а потом, чтобы не уйти в минус, начинает экономить на всём подряд. «Так в детские сады и школы попадает фальсификат, уменьшаются порции, заменяются компоненты», — констатировал Гетта.

Раз рынок поделен, о качестве продукции они перестают заботиться и думают только о собственном обогащении.

Во вторник, 6 февраля, в Государственной Думе будут говорить об изменении системы социального питания. Во время заседания рабочей группы по решению проблем некачественного питания в социальных учреждениях активисты проекта ОНФ «За честные закупки» представят свою концепцию реформы школьного питания. Участвовать в обсуждении будут представители всех заинтересованных ведомств — ФАС, Минобрнауки, Минсельхоза и Роспотребнадзора.

Как заявил глава рабочей группы, депутат Госдумы Антон Гетта, положения концепции разрабатывались при участии экспертов и общественности. После обсуждения инициатива будет направлена в профильный комитет.

Кто и как покупает продукты для школы сейчас

По словам депутата, существуют два основных направления: закупка услуг на организацию питания и закупка продуктов для организации питания (приготовление происходит в самом учреждении). Где-то школы самостоятельно выбирают поставщика, в других случаях закупки проводятся централизовано.

В последнее время практика найма сторонних организаций особенно популярна. Нередко такие фирмы обеспечивают обедами сразу несколько школ. Готовят они либо на школьной кухнях, либо на собственной, а затем развозят обеды по образовательным учреждениям (в идеале — в термосах).

Встречаются и школы, где единственный «источник питания» — буфет. Здесь горячими могут быть только разогретые пирожки и пиццы. Чаще всего еда для буфетов закупается уже в готовом виде.

Любой из перечисленных вариантов предполагает приобретение товаров на конкурсной основе. Процедура закупки описана в Федеральном законе №44.

Что должны есть ученики в школах (по СанПиНу)

Ответственность за организацию питания учеников Федеральный закон «Об образовании» возлагает на сами школы. Подробнейший свод правил этого процесса содержит СанПиН 2.4.5.2409-08, где перечислено всё: от требований к помещениям пищеблоков и столовых до правил мойки посуды и соотношения микроэлементов в готовых блюдах.

Кроме СанПиНа, школьное питание регулируют рекомендации Роспотребнадзора «Организация питания детей дошкольного и школьного возраста в организованных коллективах» и ряд федеральных законов.

Два раза в день — горячее питание (завтрак и обед). Если ребёнок ходит на продлёнку, ему полагается ещё и полдник. Заменять горячее блюдо продуктами в потребительной таре запрещено. Интервалы между приёмами пищи — 3,5-4 часа.

Ежедневный рацион школьника должен включать: мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный. Каждые два-три дня — рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты.

Блюда не должны повторяться в течение трёх дней. В приоритете — свежеприготовленные блюда. Главный принцип приготовления — щадящие способы (варка, приготовление на пару, тушение, запекание).

В сутки школьник должен получать белки, жиры и углеводы в соотношении 1:1:4, соотношение кальция к фосфору — 1:1,5. Завтрак: закуска, горячее блюдо и горячий напиток. Желательно включить овощи и фрукты.

Обед: салат из овощей (можно добавить яблоки, чернослив, изюм или орехи), суп, мясное блюдо с гарниром и десерт. Посуда: фарфор, фаянс, стекло, нержавеющая сталь. Никакого пластика!


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Добавлено: 05 фев 2018 в 00:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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