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» » Жириновский хочет сбросить на Порошенко маленькую ядерную бомбу

Жириновский хочет сбросить на Порошенко маленькую ядерную бомбу


Добавлено: 05 фев 2018 в 16:56, Категория: Украина
Жириновский хочет сбросить на Порошенко маленькую ядерную бомбу

Скандальный российский политик Владимир Жириновский предложил использовать ядерное оружие против президента Украины Петра Порошенко.

В эфире телеканала «Россия 1» во время съемок передачи пропагандиста Владимира Соловьева Жириновский заявил: «Маленькую бомбу. Не большая Хиросима, а маленькая. Вот там, где резиденция президента Украины Порошенко, небольшую такую, котлованчик, например… Действует на 10 км. Можете понять?! Вот выпить литр водки, или 30 грамм. Разница есть? 30 грамм идет нормально… Ну хорошо, и радиация будет, минимальная. Но опять, обеспечить минимально вот все это. Можно же этого добиться».


Видео:


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Добавлено: 05 фев 2018 в 16:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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