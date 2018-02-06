17 и 18 февраля в парке «Патриот» пройдут масленичные гуляния

17 и 18 февраля в парке «Патриот» на площади сектора «Юнармия» будет воссоздана ярмарочная площадь уездного городка, на которой каждый посетитель парка сможет приобрести предметы домашнего быта, одежды и украшений, созданных мастерами со всей России.

Широкая Масленица будет отмечаться народными гуляниями, хороводами, традиционными русскими забавами и фестивалем блинов.

В дни проведения масленичной ярмарки можно будет проверить свои силы в боях мешками на бревне и на помосте. Юные гости смогут прокатиться на снежной горке и поиграть в народные игры на открытой площадке.

Вольная дружина 17-18 века проведет мастер-класс по богатырскому делу. Все желающие смогут сделать фотографию в костюмах и атрибутике дружинника.

Кульминацией мероприятия станет всенародное гуляние и сжигания чучела Масленицы.