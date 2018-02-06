5-ти районам Брянской области вернули старые долги

Согласно сообщению издания «Брянские новости» 5 районов Брянской области получили 46537800 руб. Эти деньги когда-то власти израсходовали на проведение праздников урожая и благоустройство.

Так, долг Злынковского района составлял практически 18,9 млн руб.

Закрыли старые долги и перед иными районами. 6 млн руб. был должен Климовский район, не менее 10,8 — Севский и 12 — Суражский. Казна области должна была компенсировать все расходы, однако не выполнила свои обязательства вовремя. Так сообщили в руководстве области корреспондентам «Брянских новостей». Накануне на встрече с населением в Выгоничах руководитель региона объявил, что чиновники не должны давать обещаний, которые не могут выполнить.