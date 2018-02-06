Аббас обсудит с Путиным палестино-израильское урегулирование

Президент Палестины встретится с российским лидером 12 февраля в Сочи. Стороны будут искать возможности создания нового механизма и обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке.

Махмуд Аббас и Владимир Путин обсудят ситуацию в регионе после решения президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим, а также внутрипалестинское урегулирование. Об этом рассказал посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль в интервью ТАСС.

По его словам, ближайшие переговоры состоятся уже в следующий понедельник. Он отметил, что сейчас палестинцы и израильтяне переживают «наихудшее время», так как Израиль не хочет выполнить обязательства по договору с Палестиной, в основе которого — нормализация отношений двух стран.

Эта тема станет ключевой темой для обсуждения. Кроме того, на предстоящей встрече будут обсуждаться вопросы улучшения отношений двух стран, а также борьбу с международным терроризмом, подытожил дипломат.