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Адвокат Саакашвили подал кассацию на решения суда (ФОТО)


Добавлено: 06 фев 2018 в 23:17, Категория: Политика
Адвокат Саакашвили подал кассацию на решения суда (ФОТО)
Адвокат лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал кассацию на решение апелляционного суда о получении статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Об этом Руслан Чернолуцкий написал на своей странице в Facebook.

"Такой процессуальный шаг позволяет ему и дальше легально находиться в Украине и является основанием для продления Михилу Саакашвили справки об обращении за защитой", - пояснил адвокат.

Кроме того, Чернолуцкий сообщил о кассационной жалобе ГМС в Киевской области.

"С этого момента им запрещено совершать любые действия по выдворению Михеила Саакашвили. Подчеркну, что согласно действующему законодательству, основанием для продления срока действия справки есть копия кассационной жалобы со штампом суда о принятии жалобы, или копия постановления суда об открытии производства по делу надлежащим образом оформленной судебной повесткой", - подчеркнул он.

Далее предоставленные документы приобщают к личному делу лица, которое требует дополнительной защиты.

"Подчеркиваю, пока будет длиться рассмотрение судебных дел и представленной кассационной жалобы, государство не может прибегать к каким-либо попыткам по выдворению Михеила Саакашвили. Таким образом в правовом поле для власти заблокированы любые попытки по выдворению или экстрадиции М.Саакашвили", - подытожил адвокат.



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Добавлено: 06 фев 2018 в 23:17, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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