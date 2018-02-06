«Агрессор» либо нет: украинские народные избранники могут отменить закон о реинтеграции Донбасса

В недалеком прошлом Оппоблок установил на голосование инициативу по отмене ставшего камнем преткновения для любого разговора украинской столицы и ЛДНР «закона о реинтеграции Донбасса», в котором РФ названа «агрессором», а республики с этого момента считаются «оккупированными» официально.

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса Верховная Рада приняла 18 января.

Народные избранники украинского парламента отказались отменять принятие в общем законодательного проекта о реинтеграции Донбасса.

Сейчас председатель Верховной Рады может подписать законодательную инициативу и документ может быть направлен на подпись президенту страны. Действия создателей инициативы по отмене закона помогли отложить подписание документа президентом Украины Петром Порошенко. Документ не мог быть подписан до рассмотрения решения об отмене проекта, который был внесён депутатами «Оппозиционного блока». При всем этом из документа исключены всевозможные упоминания минских договоров.

При этом, РФ в данном документе названа «агрессором», а неподконтрольные Украине территории названы «оккупированными».