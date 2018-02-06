Антон Бабиков: О задачах минимум даже не думаю, стараюсь настраиваться на максимальный результат

Чемпион мира-2017 в эстафете биатлонист Антон Бабиков, приглашенный МОК на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, в интервью рассказал об адаптации к южнокорейским условиям, своих впечатлениях и мыслях от олимпийской трассы, целях на Игры, а также сравнил нынешнее самочувствие с тем, что было в начале сезона.

«ХОЛОД — ВЕСОМАЯ ПРОБЛЕМА»

— Антон, в Пхенчхане вы уже несколько дней. Успели освоиться именно в плане быта? Какие впечатления?

— На самом деле к быту еще привыкаем. И особенно — к режиму проживания. Потому что у нас очень поздние тренировки, и соревнования будут поздними, поэтому приходится перестраиваться: стараться позже ложиться, а затем больше спать. Но с этим, на самом деле, есть небольшие сложности. Ведь живем достаточно плотно все, и соседи не всегда придерживаются твоего же режима. Ну, ничего, справляемся с этим. Главное – более-менее уже изучили логистику, что и где находится, поэтому нужно просто привыкнуть к работе.

— Сконцентрироваться непосредственно на тренировках и соревнованиях?

— Да, думать только о том, как качественно проделать свою работу.

— Стадион и трассу, наверняка, уже изучили. Какие впечатления? Многие говорят, что снег очень непростой.

— Мне снег здесь, наоборот, нравится. И я бы не сказал, что он такой уж медленный. Медленный он тогда, когда в такую погоду начинает идти свежий снег. А когда залежавшийся, укатанный, то достаточно неплохо скользит. Другое дело, что сам холод – это весомая проблема, тем более для нас, биатлонистов. Потому что при любых манипуляциях с оружием руки начинают коченеть. И необходимо найти баланс между перчатками, которые будут в меру теплыми, но в то же время ты будешь сохранять чувствительность для стрельбы.

«ДИАПАЗОН В ЦЕЛЯХ НА ОИ НЕ НУЖЕН»

— А что касается самой конфигурации трассы?

— Она мне нравится, я здесь был в прошлом году на предолимпийской неделе, и скажу, что сейчас в такую морозную погоду гораздо приятнее. Все повороты, вся трасса отглажена и, скажем так, создает более равные условия для всех соперников.

— Задачи максимум или минимум перед собой уже определили?

— Вопрос достаточно сложный. На Олимпиаде не хочется создавать какой-то большой диапазон. Все знают, какие на Олимпийских играх для любого спортсмена ставятся задачи-максимум, и растягивать свои цели совсем не хочется. Например, «ну, попаду вот там в пятнашку, буду доволен или нет». Хочется выступить на максимум и достойно отбиться! О задачах минимум даже не думаю. Стараюсь настраиваться на максимальный результат.

— Касательно самочувствия, как можете его охарактеризовать на данный момент?

— Мы сейчас прилетели из Рупольдинга, из Германии, и на этом сборе, по крайней мере, я чувствовал уже совершенно другую скорость. Не так, как, к сожалению, было на протяжении первой половины сезона. Самочувствие хорошее. Здесь остается только немножко привыкнуть к местным особенностям, постараться увеличить ту скорость, которую уже набрал, и не потерять достигнутого из-за тех трудностей, с которыми сталкиваешься на Олимпиаде.