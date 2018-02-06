Автомобилистам могут разрешить парковаться на велодорожках в снегопад

Впрочем, только в зимний период, когда мест на дороге не хватает из-за снега

Автомобилисты могут получить право на использование велосипедных дорожек в условиях сильного снегопада, когда не хватает дорожных полос и мест для парковки. Как стало известно «Парламентской газете», соответствующий законопроект готов разработать член думского Комитета по транспорту Антон Жарков.

«Если такая инициатива поступит от жителей, от граждан-автомобилистов, то можно её проработать, внеся соответствующие изменения в транспортный регламент», — сообщил Жарков. Читайте по теме

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Между тем, инициативу уже поддержал руководитель Федерации Автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев. «Мы готовы выйти с соответствующим обращением к депутатам, раз уж наши интересы тут совпадают. Я думаю, что в ближайшее время мы обратимся к ним по этому вопросу через сайт Государственной Думы», — сообщил Канаев «Парламентской газете». Он подчеркнул, что поддерживает идею разрешить проезд автомобилей по велодорожкам в зимний период, но с двумя оговорками. Во-первых, речь идет только о велодорожках, оборудованных на проезжей части (а не на тротуаре, где движение автомобилей может создать угрозу жизни и здоровью пешеходов). Во-вторых, это должны быть полноценные поправки в законодательство, иначе временные разрешения на уровне городских департаментов транспорта могут привести к непониманию автовладельцев: в каких случаях их штрафуют за дело, а в каких необоснованно.

Предложение также поддержал член Комитета Госдумы по транспорту Гаджимурад Омаров. «Я думаю, что временно что-то можно использовать в силу отсутствия парковочных мест и неразвитости этой услуги», — сказал депутат. По его словам, в случае поступления обращений от граждан, он готов выйти с соответствующими поправками в законодательство. Впрочем, депутат же отметил, что отдавать велодорожки под паркинг — не совсем правильно. А вернее было бы подходить более системно к проблеме парковок — например, строить «цивилизованные высокотехнологические паркинги» на основе государственно-частного партнёрства.

«В крупных городах России, где есть хороший бюджет и хорошие возможности, есть и много земельных участков, куда можно, сделав бизнес-план и соответствующие расчёты, пригласить представителей бизнеса. Чтобы на конкурсной основе в рамках действующих федеральных и местных законов продавать готовый пакет проектов, чтобы он был коммерчески рентабельным», — предложил законодатель.

Ранее глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил мэру Москвы Сергею Собянину не брать с водителей плату за парковку из-за снегопада в столице «в качестве вполне уместной компенсации автовладельцам за доставленные неудобства». Депутат отметил, что во время сильных снегопадов водители страдают не только от заторов на дорогах, но и от некачественной уборки парковочных мест.

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