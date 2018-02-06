Боевики обстреляли позиции все 5 раз: двое бойцов получили ранения

С начала нынешних суток боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, в результате этого два бойца получили ранения.

Пресс-центр штаба АТО сообщил, что на Луганском направлении противник применял минометы калибра 120 и 82 мм неподалеку Новозвановки. Из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов велся огонь по защитникам Троицкого, а по позициям вблизи Новоалександровки стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении оккупанты активизировались на Приазовье. Они выпустили 15 мин калибра 120-мм по оборонным укреплениям в районе Широкино. Кроме того, неподалеку Водяного, враг обстрелял военных из стрелкового оружия.