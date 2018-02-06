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Боевики продолжают провокационные обстрелы в зоне АТО


Добавлено: 06 фев 2018 в 16:50, Категория: Украина
Боевики продолжают провокационные обстрелы в зоне АТО

За прошедшие сутки в зоне АТО боевики 4 раза открыли прицельный огонь по позициям ВСУ.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил, что на Луганском направлении вчера боевики открыли огонь в районе Светлодарской дуги. Так, после обеда противник в течение почти пяти часов с незначительными перерывами устроил три минометных обстрела по защитникам Луганского. Оккупанты открыли огонь из 120-мм и 82-мм минометов, выпустив 16 и 4 мины соответственно. Обстрелы сопровождались огнем из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Украинские военные дважды открыли ответный огонь.

На Донецком направлении вчера НВФ один раз нарушили режим тишины. Так, около 14:00 по украинским опорным пунктам в районе Лебединского противник прицельно выпустил семь снарядов из 120-мм минометов. Украинские военнослужащие дважды открывали огонь из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями.



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Добавлено: 06 фев 2018 в 16:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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