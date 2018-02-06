Боевики усиливают позиции в ожидании «украинских ДРГ»

На оккупированной территории Донбасса боевики усиливают патрули и увеличивают «красную зону» возле своих расположений

В ГУР МОУ добавили, что за последнюю неделю на оккупированной территории во время проведения российскими оккупантами так называемых «профилактических мероприятий», направленных якобы на «противодействие терроризму», стали известны многочисленные случаи нарушения прав и свобод граждан в части их свободного передвижения.

В разведке добавили: «Оккупационное командование увеличило пределы территорий вокруг расположения своих подразделений, на которые запрещен проход гражданскому населению».

Также, под предлогом усиления мер по «противодействию диверсий», оккупационная власть установила дополнительные патрули своих фейковых «правоохранительных органов».