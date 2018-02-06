Британия рушит систему здравоохранения. Граждане вышли на улицы

Третьего февраля по Британии прошла волна протестных действий в защиту национальной системы здравоохранения.

Летом этого года национальной системе здравоохранения Великобритании исполнится семьдесят лет. Она долгие годы была предметом гордости англичан: даже на представлении на открытии олимпиады в Лондоне был медицинский сюжет. И вот трудами правительств новых лейбористов и тори она стала рушиться.

Для правительства консерваторов образец – американская система: приватизация, приватизация, приватизация. Они из кожи вон лезут, чтобы всю систему здравоохранения передать в частные руки. Приватизация подрывает службу здравоохранения: прошлом году 43% контрактов было заключено с частными компаниями. Начавшийся в прошлом году скандал с обанкротившейся фирмой «Корильон», занимавшейся аутсортингом и подвизавшейся на обслуживании школ и медицинских учреждений, ничему не научил Терезу Мэй и её министров, и они готовы заключать новые контракты с подобными фирмами. Сокращается финансирование здравоохранения – вместо необходимого ежегодного увеличения финансирования на 4%, его увеличивают на 1%.

На 40% уменьшено финансирование муниципалитетов, в то время как на них переложили заботу о здравоохранении. Соответственно, они сокращают расходы, в то числе на патронажное обслуживание социальных работников. Упразднили окружных медсестёр. Нагрузка на медперсонал увеличивается, а реальная зарплата уменьшается. В стране растёт нехватка медицинских работников, особенно акушерок и медсестёр. В больницах нет мест, и люди, привезенные туда машинами скорой помощи, часами ждут в приёмном покое, или их на каталках держат в коридорах. Откладываются не только плановые операции, но и срочные. Всё чаще пациентам не успевают оказать помощь, и люди гибнут.

Акций протеста против удушения системы здравоохранения с каждым годом становится всё больше, увеличивается число участников. В эту субботу митинги и демонстрации прошли в 54-х городах. В Лондоне люди собрались в центре города в полдень, промаршировали к резиденции премьера и провели там митинг.

12 мая английские профсоюзы планируют провести грандиозную акцию протеста, затрагивающую в том числе и здравоохранение.

Когда же, наконец, проснётся наше собственное тележвачное стадо, сейчас лениво созерцающее предвыборное шоу, иногда вспоминая о тех временах, когда было у них и образование, и здравоохранение, и работа, и многое другое, но не соображающее, что если побороться, то можно всё вернуть?!