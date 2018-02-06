ЦИК признал недействительными более трех процентов подписей Сурайкина

Центризбирком России признал недействительными 3,7% подписей, собранных в поддержку кандидата в президенты РФ от партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина.

Сотрудник ЦИК с совещательным голосом Тимур Валиев отметил, что такое количество недействительных подписей не препятствует регистрации Сурайкина кандидатом в президенты. Согласно действующему законодательству, процент брака в подписных листах не должен превышать 5%. Вопрос о регистрации Сурайкина ЦИК рассмотрим в четверг, 8 февраля.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец. ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации российского лидера в качестве кандидата в президенты во вторник, 6 февраля.