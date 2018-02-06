Дегтярев назвал цели закона о гостиничных «звёздах»

Главная цель закона о классификации гостиниц в России — повысить качество оказания услуг в отрасли. Об этом заявил журналистам председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, депутат от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев.

«20 лет Россия ждала этого закона. Главная цель — повысить качество оказания услуг в отрасли. Сегодня турист не уверен, что за оптимальные деньги он получит качественный продукт. Теперь все средства размещения обязаны пройти классификацию, получить звёздочки и в течение трёх лет, согласно свидетельству, оказывать услуги», — сказал парламентарий.

Необходимо, чтобы по всей стране отели повышали качество своих услуг и снижали цены. Это возможно только при наличии федерального контроля, отметил Дегтярев. «Вводится государственный контроль за аккредитующими организациями и за гостиницами. Все, кто будет оказывать услуги без свидетельства о классификации, будут наказываться большими штрафами. Порядок в отрасли будет наведён», — отметил депутат.

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По его словам, следующая задача, которая будет решаться, — это выведение из тени более половины участников рынка. Дегтярев отметил, что мелкие игроки не платят налоги, не хотят оказывать качественные услуги, не получают свидетельства об аккредитации. «Этот большой пласт проблем мы будем решать. Турист должен получать хорошие и качественные услуги за вменяемые деньги», — добавил парламентарий.

Депутат обратил внимание на то, что любой отдых, который человек получает, должен быть качественным. «Туризм должен радовать людей, приносить удовольствие, оздоравливать всех наших граждан и духовно, и физически. В нашем комитете разработали идеологическую платформу туризма», — рассказал Дегтярев.

Кроме того, отметил парламентарий, въездной туризм лечит от русофобии всех иностранных граждан. Окунувшись в атмосферу гостеприимства России, они уезжают в отличном настроении. «А внутренний туризм, когда наши граждане перемещаются из одного региона в другой, лечит от ксенофобии, повышает настроение, образовательный уровень. Также идеологическая триада: безопасность, конкуренция и любопытство являются двигателями в развитии туристической отрасли», — заключил депутат.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц по принципу присуждения им «звёзд». Утверждать классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей будут государственные органы, ответственные за туристическую сферу. Закон вступит в силу с января 2019 года.

Законом вводится обязательная классификация отелей, которые больше не смогут предоставлять услуги без свидетельства о присвоении отелю соответствующей категории. Аттестат организаций, которые займутся классификацией гостиниц, действует три года. Они смогут работать по всей России, однако должны уведомлять власти каждого региона, в которых будут оценивать гостиницы.

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