Детям-инвалидам упростили получение товаров для адаптации

Детям-инвалидам разрешили изменять индивидуальную программу реабилитации без направления на медико-социальную экспертизу. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 6 февраля.

Рекомендации о товарах и услугах, относящихся к медицинским изделиям, теперь будут вноситься на основании справки, выданной медицинской организацией.

Нововведение позволит детям-инвалидам использовать средства материнского капитала в программе адаптации без подтверждения статуса человека с ограниченными возможностями. Возможность использовать маткапитал на нужды детей инвалидов появилась с 1 января 2018 года.

Налог на движимое имущество могут отменить

Водолацкий рассказал о работе спецназа в районе, откуда был сбит Су-25

Завтраки и обеды детей улучшат с помощью закона