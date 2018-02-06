Дочь экс-генпрокурора Шокина подаст в суд на Байдена

Гражданка США Алина Шокина планирует судиться против бывшего вице-президента Джо Байдена за оскорбление достоинства.Об этом сообщает Зеркало недели.Дочь бывшего генпрокурора Виктора Шокина планирует подать в суд на Джо Байдена, который назвал Шокина “сукиным сыном”.Эту информацию уже сам подтвердил экс-генпрокурор. Он отметил, что все члены семьи приняли высказывания Байдена как оскорбление. Шокин добавил, что не подталкивал дочь к этому решению."Она совершеннолетняя, взрослый человек, ей 40 лет, она имеет личное мнение. Больше всего ее поразило, то, что упомянули ее покойную бабушку. Отца - это само собой, но бабушку. Так он опозорил ее, этот Байден, что она решила принять такое решение", - пояснил бывший глава ГПУ.