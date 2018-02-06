Геращенко: Путину нужен не Донбасс и не Крым, а дестабилизация

Президент РВ Владимир Путин стремится к созданию «постсоветской империи, и Украина — для него в этом строении — главный камушек».

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. Она отметила, что главной целью Кремля является замораживание конфликта: «На самом деле Путине нужен не Донбасс и не Крым. Его антиукраинская политика — создание постсоветской империи, нью-империи, и Украина — для него в этом строении — главный камушек. У меня как у человека, который глубоко погружен в политический и переговорный процесс, нет сомнений, что Путин не собирается уходить из Донбасса в ближайшее время. Его цель — замораживание конфликта, и он будет использовать эту тему для дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине».

По ее мнению, Путин «будет колотить ситуацию» в Украине и до парламентских, и до президентских выборов. Геращенко добавила, что в Донбасс необходимо ввести миротворческую миссию ООН: «Такая миссия должна иметь мандат временной администрации, по сути принуждение к миру на оккупированных территориях. Пока на это нет согласия РФ, но на переговорный процесс по миротворческой миссии могут повлиять санкции США против России. Украина хочет мира, мы заинтересованы в мире на Донбассе, поэтому должны использовать все рычаги и дальше давить на РФ, чтобы в полном объеме выполнить Минские соглашения. Но без миротворческой миссии вернуть мир на Донбасс будет очень тяжело».