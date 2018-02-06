Главное управление военной полиции МО РФ проверит все ВАИ на территории ЗВО

Показать меню
Актуально
В оккупированный Крым приехали немецкие депутаты - 00:46 В оккупированный Крым приехали немецкие депутаты США вводят санкции, только если это бесплатно, — Пушков - 00:46 США вводят санкции, только если это бесплатно, — Пушков Российский боксер Федор Чудинов остался недоволен собой после победного боя с - 00:49 Российский боксер Федор Чудинов остался недоволен собой после победного боя с Лайне Ватерполистки сборной России вышли в Суперфинал Кубка Европы - 00:49 Ватерполистки сборной России вышли в Суперфинал Кубка Европы МИД ФРГ признает ответственность Германии за преступления нацизма в Польше - 00:59 МИД ФРГ признает ответственность Германии за преступления нацизма в Польше "Реал" упустил победу над "Леванте" в матче чемпионата Испании по футболу - 01:00 Курьезные стоп-кадры с совпадениями (ФОТО) - 01:09 Курьезные стоп-кадры с совпадениями (ФОТО) Парламент Чечни предложит Госдуме ввести уголовное наказание за искажение - 01:10 Парламент Чечни предложит Госдуме ввести уголовное наказание за искажение правды о ВОВ Мексиканские военные задержали почти 200 нелегалов - 01:15 Мексиканские военные задержали почти 200 нелегалов Сборная России сыграет со словенцами в 1/4 финала чемпионата Европы по - 01:18 Сборная России сыграет со словенцами в 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу Французский гонщик Вернь победил на этапе "Формулы Е" в Чили - 01:18 Французский гонщик Вернь победил на этапе Российский боксер Власов победил Дуродолу и завоевал пояс WBC Silver - 01:18 Российский боксер Власов победил Дуродолу и завоевал пояс WBC Silver Снаряжение для дайвинга, плавания и подводной охоты - 01:21 Снаряжение для дайвинга, плавания и подводной охоты Бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон: когда – время и дата, прогноз на бой в - 01:25 Бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон: когда – время и дата, прогноз на бой в рамках турнира UFC 223 В Эквадоре проведут референдум для внесения поправок в конституцию - 01:25 В Эквадоре проведут референдум для внесения поправок в конституцию Воздушно-космические силы получат более 100 единиц авиационной техники в 2018 - 01:32 Воздушно-космические силы получат более 100 единиц авиационной техники в 2018 году Руководство университета ульяновских курсантов решило не отчислять их из-за - 01:35 Руководство университета ульяновских курсантов решило не отчислять их из-за видео
» » Главное управление военной полиции МО РФ проверит все ВАИ на территории ЗВО

Главное управление военной полиции МО РФ проверит все ВАИ на территории ЗВО


Добавлено: 06 фев 2018 в 00:11, Категория: Общество
Главное управление военной полиции МО РФ проверит все ВАИ на территории ЗВО

С 6 по 22 февраля 2018 г. комиссия Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации проверит все военные автомобильные инспекции на территории Западного военного округа по специальным вопросам, а именно:

порядок учета дорожно-транспортных происшествий;

организация работы по контролю за работой должностных лиц воинских частей по профилактике дорожно-транспортных происшествий;

организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения;

организация регистрации и технического осмотра транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации;

организация контроля за использованием транспортных средств.

Проверка проводится в соответствии с планом подготовки органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год.



Материалы по теме:

Количество ДТП по вине водителей транспортных средств в 2017 году уменьшилось на 34 %
Российские инспекторы ВАИ ЮВО в Абхазии провели занятия по безопасности дорожного движения с военными водителями
ВАИ обеспечит безопасность дорожного движения на мероприятиях, посвященных 100-летию Великой Октябрьской революции
Более 300 военных автоинспекторов примут участие в профилактических мероприятиях накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП
Добавлено: 06 фев 2018 в 00:11, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Почему американцы страдают от чудовищной бедности?

Почему американцы страдают от чудовищной бедности?

Иран приговорил шпиона США и Европы к тюремному заключению

Иран приговорил шпиона США и Европы к тюремному заключению

Ученые провели связь между развитием рака и телефонами

Ученые провели связь между развитием рака и телефонами

Кто родился 5 февраля

Кто родился 5 февраля

Загрузка...



Лента новостей
На Мальдивах арестовали бывшего президента - 00:10 На Мальдивах арестовали бывшего президентаПравительство обяжет лесопользователей восстанавливать лес в объемах вырубки - 00:10 Правительство обяжет лесопользователей восстанавливать лес в объемах вырубкиОпубликовано заявление Рады в связи с польским «антибандеровским законом» - 00:10 Опубликовано заявление Рады в связи с польским «антибандеровским законом»На стройке в Сургуте прогремел взрыв, пострадали два человека - 00:10 На стройке в Сургуте прогремел взрыв, пострадали два человекаКомпания Apple может остановить производство смартфонов iPhone X - 00:07 Компания Apple может остановить производство смартфонов iPhone XВ Раде зарегистрирован проект обращения к польским Сейму и Сенату - 00:00 В Раде зарегистрирован проект обращения к польским Сейму и СенатуМингарелли: Украина не может вернуться к автократии - 00:00 Мингарелли: Украина не может вернуться к автократииДраммонд и Харден признаны лучшими игроками недели в НБА - 23:49 Драммонд и Харден признаны лучшими игроками недели в НБАНовости с передовой: украинская армия продолжает продвигаться на Донбассе - 23:45 Новости с передовой: украинская армия продолжает продвигаться на ДонбассеАбрамович подал, а потом отозвал запрос о виде на жительство в Швейцарии - 23:43 Абрамович подал, а потом отозвал запрос о виде на жительство в ШвейцарииВ Петербурге арестовали подозреваемого в ограблении ювелирного салона - 23:43 В Петербурге арестовали подозреваемого в ограблении ювелирного салонаЧесть семьи: Дочь экс-генпрокурора Украины подаст в суд на Байдена - 23:36 Честь семьи: Дочь экс-генпрокурора Украины подаст в суд на БайденаШкольный бунт в коллекции Miu Miu pre-fall 2018 - 23:32 Школьный бунт в коллекции Miu Miu pre-fall 2018Врио главы Дагестана отправил в отставку республиканское правительство - 23:28 Врио главы Дагестана отправил в отставку республиканское правительство
Последние новости
Хлоя Морец заранее отметила свой день рождения с Бруклином Бекхэмом и друзьями: фото с вечеринки - 00:42 Хлоя Морец заранее отметила свой день рождения с Бруклином Бекхэмом и друзьями: фото с вечеринки Россия пытается перехватить у Украины талантливого футболиста - 00:41 Россия пытается перехватить у Украины талантливого футболиста Хоккеист "Питтсбурга" Хёрнквист пропустит минимум неделю из-за травмы - 00:35 Хоккеист Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Монпелье - 00:35 Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Монпелье Минкульт: строительство часовни у Десятинной церкви в Киеве незаконно - 00:31 Минкульт: строительство часовни у Десятинной церкви в Киеве незаконно «Тупые генералы»: заграничный консультант армии ВСУ поделился впечатлениями о ней - 00:28 «Тупые генералы»: заграничный консультант армии ВСУ поделился впечатлениями о ней Минобороны сэкономило более 130 млрд рублей за счет ускоренной выплаты кредитов - 00:24 Минобороны сэкономило более 130 млрд рублей за счет ускоренной выплаты кредитов Команда Филиала Военной академии РВСН заняла первое место в соревновании по лыжной гонке - 00:24 Команда Филиала Военной академии РВСН заняла первое место в соревновании по лыжной гонке 17 и 18 февраля в парке «Патриот» пройдут масленичные гуляния - 00:24 17 и 18 февраля в парке «Патриот» пройдут масленичные гуляния Явлинский призвал созвать международную конференцию по Украине - 00:21 Явлинский призвал созвать международную конференцию по Украине На дне: Украина опустилась в рейтинге уровня жизни - 00:14 На дне: Украина опустилась в рейтинге уровня жизни Сегодня в Москве состоялось торжественное открытие памятной доски участнику Великой Отечественной - 00:11 Сегодня в Москве состоялось торжественное открытие памятной доски участнику Великой Отечественной войны маршалу Василию Петрову Главное управление военной полиции МО РФ проверит все ВАИ на территории ЗВО - 00:11 Главное управление военной полиции МО РФ проверит все ВАИ на территории ЗВО
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"