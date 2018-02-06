Главное управление военной полиции МО РФ проверит все ВАИ на территории ЗВО

С 6 по 22 февраля 2018 г. комиссия Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации проверит все военные автомобильные инспекции на территории Западного военного округа по специальным вопросам, а именно:

порядок учета дорожно-транспортных происшествий;

организация работы по контролю за работой должностных лиц воинских частей по профилактике дорожно-транспортных происшествий;

организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения;

организация регистрации и технического осмотра транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации;

организация контроля за использованием транспортных средств.

Проверка проводится в соответствии с планом подготовки органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год.