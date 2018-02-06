Глумившегося над гибелью пилота Су-25 в Сирии украинца настигла жуткая кара

Участник боевых действий в Донбассе, украинский волонтер Леонид Краснопольский поглумился на своей странице в соцсети над смертью российского пилота штурмовика Су-25. На следующий день блогера настигла роковая случайность.

На своей странице Краснопольский разместил запись, которая была посвящена падению российского самолета на территории Сирии.

"Су-25 сбили. Побежали смотреть", — так написал он под фото, где запечатлены кот и пес, "разговаривающие" друг с другом.

Также украинский активист назвал погибшего пилота Романа Филипова уроженцем Симферополя. "Ранее он служил в украинской армии, а потом предал родину", — написал Леонид Краснопольский.

На самом деле, как подчеркивает источник, Филипов родился в Воронеже и проходил службу в Приморье. Российский пилот не имел никакого отношения к вооруженным силам Украины.

Напомним, Су-25 сбили 3 февраля из зенитно-ракетного комплекса в сирийской провинции Идлиб. Роман Филипов смог катапультироваться, но погиб в бою с террористами. Он сражался до последнего. Летчика представили к званию Героя России посмертно. Министерство обороны нанесло удар по тому району, откуда была запущена ракета, уничтожив более тридцати боевиков.

На следующий день после своего высказывания, 4 февраля, Краснопольский, как пишет источник, погиб в автомобильной аварии в Днепре. Эту информацию подтвердил глава города Борис Филатов.

Под записями Краснопольского комментаторы напомнили о его оскорбительном высказывании по поводу сбитого Су-25.

"Кто тут глумился над гибелью летчика? Закон кармы в действии", — написал пользователь Мельник Артем.

"Редкий случай мгновенной кармы", — подметил комментатор Донат Игров.

"Никто не отменял бумеранг", — написала Юлия Одесская.