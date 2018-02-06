ГПУ не будет продлять меры пресечения для Саакашвили

Генпрокуратура Украины не будет ходатайствовать в суде о продлении меры пресечения экс-президенту Грузии, лидеру партии «Ркх нових сил» Михеилу Саакашвили, так как он приходит на допросы.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил: «Саакашвили после многих причудливых акций все же начал ходить на допросы. Сейчас, когда заканчивается избрана ему мера пресечения, мы не будем ее продлевать. Он приходит по повесткам, поэтому в никаких обременениях, на мой взгляд, не нуждается. Насколько я знаю, в ближайшее время у него снова будет серия допросов. Поэтому надеюсь, что он так же будет спокойно приходить туда и давать соответствующие показания».