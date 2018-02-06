Граждан России могут обязать следить за поведением иностранных гостей

Предлагаемые нормы будут содействовать увеличению эффективности контроля за соблюдением зарубежными гражданами на территории нашей страны норм миграционного законодательства, считает он.

Жителей и компании вынудят обяжут контролировать иностранных гостей на территории РФ. После обсуждения его на совещании руководства и в случае его согласия документ будет направлен в Государственную думу. Об этом говорится в поправках, разработанных МВД, пишут Известия. Проект поправок уже поддержала правительственная комиссия, отмечает издание. За несоблюдение данной нормы предлагается ввести штраф: для жителей от 2 до 4 тысяч руб., для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч.

Между тем опрошенные изданием специалисты указывают: проверить исполненье новых норм будет непросто, а это значит, что вопрос с правоприменительной практикой остается открытым. В случае принятия поправок соответствующие изменения будут внесены в закон «О правовом положении иностранных жителей в РФ». По мнению МВД, к таким мерам можно отнести обязанность приглашающей стороны ставить чиновников в известность о том, что иностранец проинструктирован о вероятных последствиях нарушений. Наказание предвидено и для тех, кто не проследил за своевременным отъездом приглашенного гражданина другого государства.

Приглашающая сторона на данный момент не обязана контролировать соблюдение иностранцами заявленной цели визита в Российскую Федерацию.