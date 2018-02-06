Гражданам РФ предложат новый способ снятия денег с банковской карты

В Российской Федерации ведется тестирование новой услуги, которая позволит снимать наличные с банковской карты при помощи POS-терминалов на кассе магазина.

Чтобы воспользоваться услугой, покупатель должен расплатиться за выбранный товар при помощи карты, одновременно запросив у кассира нужную ему сумму денег. После этого клиент вводит пин-код карты, а банк одобрит покупку и выдачу наличных средств.

По информации газеты «Ведомости», Сбербанк проводит тестирование услуги. Запуск намечен на вторую половину 2018 года. Сервис так же рассматривает MasterCard. Компания провела тесты с рядом банков.