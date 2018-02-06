Возобновление политических контактов с Россией поддержали 52% граждан Литвы, следует из данных опроса проведенного компанией RAIT, информирует 6 февраля Baltic News Service.

Вместе с тем, 26% граждан балтийской страны эту идею не одобряют, а у 22% не было своего мнения по этому вопросу. Он подчеркнул, что для реализации результативной политики требуется двусторонний разговор. На данный момент их по сути не существует.

Как отмечается, восстановление политических контактов поддержали граждане пенсионного возраста, а кроме этого жители со средними доходами, против высказались люди с высшим образованием и высоким заработком. Мы говорим, что их нужно сделать. «Должен идти двусторонний диалог», — утверждал премьер. Большие страны Запада поддерживают отношения с Россией на уровне президентов и премьеров, а не менее критичные в отношении столицы страны Восточной Европы — на уровне министров и вице-министров. По их словам, Москва может оценить это как знак изменений позиции Литвы в стратегических вопросах. Президент Даля Грибаускайте сообщила, что возобновление работы комиссии нецелесообразно. Участниками социологического исследования стали 1053 человека в возрасте от 15-ти до 70-ти четырех лет. Погрешность в этих исследования составляет 3,1%.

По предварительным имеющимся данным опроса, позицию восстановления политических отношений с Россией статистически чаще поддерживают пенсионеры, люди со средними заработками, но не поддерживают — респонденты с высшим образованием и не менее высокими заработками.