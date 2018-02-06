Хоккеист "Питтсбурга" Хёрнквист пропустит минимум неделю из-за травмы

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Форвард "Питтсбург Пингвинз" Патрик Хёрнквист выбыл из строя минимум на неделю из-за травмы нижней части тела, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Шведский форвард получил травму в пятницу в матче регулярного чемпионата с "Вашингтон Кэпиталз" (7:4) в столкновении с защитником соперника Бруксом Орпиком. Вместо Хёрнквиста, выступающего в тройке с Евгением Малкиным и Карлом Хагелином, наигрывается Том Кюнхакль.

"Нам будет трудно заменить энергию Хёрнквиста, которую он привносит в нашу раздевалку и на нашу скамейку. Все не так шумно, когда его нет рядом", - заявил главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан.

Хёрнквист в нынешнем сезоне забросил 16 шайб и сделал 15 результативных передач в 49 матчах.