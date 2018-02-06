Intel выпускает смарт-очки, похожие на обычные

Новые очки Vaunt от Intel использует проекцию на сетчатку, чтобы «установить» дисплей в глазное яблоко. Они представляют собой полноценное электронное устройство, которое похоже на обычные очки для зрения.Но когда вы носите их, вы видите поток информации, который выглядит как экран, но на самом деле он проецируется на вашу сетчатку. Vaunt сделаны в нескольких стилевых модификациях, чтобы сделать их практически неотличимыми от обычных очков. Их можно носить весь день.Помимо крошечного красных мерцаний, которые иногда видны на правом объективе, люди вокруг вас могут даже не знать, что нас вас надеты «умные» очки.