Инвалидам по зрению на ЧМ-2018 выделят «комментаторов»

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года в Москве, предусмотрят дополнительные инструменты для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли смотреть матчи. Об этом заявил председатель Временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки проведения чемпионата Андрей Кутепов.

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В ЧМ-2018 примут участие 17 тысяч волонтеров

"На Кубке конфедераций в 2017 году присутствовало 900 людей с ограниченными возможностями, а 34 из них со слабым зрением воспользовались новшеством — через электронное устройство они слушали «детальное описание, какой игрок какой ногой ударил по мячу», — рассказал сенатор.

«На чемпионате мира людей с ограниченными возможностями ожидается в разы больше», — отметил Кутепов. Для помощи им к маю уже обучат волонтёров, организуют мобильные группы и помощь в размещении на транспорте, а на стадионе будут курсировать гольф-кары. Также будут предусмотрены места для сопровождающих. Всего в чемпионате мира примут участие 17 тысяч волонтёров.

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