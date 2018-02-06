Кабмин может заменить приветствие для бойцов ВСУ

Кабинет Министров Украины предложил вместо традиционного приветствия военнослужащих «Здравия желаю!» ввести новое «Слава Украине!».

Так, согласно документу, в Строевой устав ВСУ требуется внести следующие слова: «На приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине» все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: «Героям слава». Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова «Слава Украине» военнослужащие отвечают: «Героям слава».

Аналогичное приветствие предлагается произносить и во время передачи боевого знамени военному подразделению.