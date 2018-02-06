Команда Филиала Военной академии РВСН заняла первое место в соревновании по лыжной гонке

4 февраля в Серпухове состоялись соревнования по лыжной гонке в рамках Спартакиады трудящихся.

На старт вышли 20 команд различных предприятий и учреждений города и в том числе офицеры и гражданские служащие филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого, и в непростой конкуренции заняли первое место в своей группе команд.

Спортсмены состязались в двух возрастных категориях - до 40 лет и старше 40 лет. Женщинам предстояло преодолеть дистанцию в 1 км, мужчинам - 2 км. Всего в этом году на лыжи встали 173 спортсмена, среди которых развернулась упорная борьба. Спортсмены соревновались на скорость преодоления дистанций в личном и общекомандном зачете. Команды традиционно были разбиты на три группы.

Офицеры и гражданские служащие филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого в непростой конкуренции заняли первое место в своей группе команд.

Наилучших результатов добились: Ломасова Тамара — первое место (Возрастная группа старше 40 лет)

Трофимович Марина — второе место (Возрастная группа старше 40 лет)

Морозов Максим — второе место (возрастная группа до 40 лет)

Темченко Кирилл — третье место (возрастная группа до 40 лет)

Жарнов Александр — третье место (возрастная группа старше 40 лет).