Лавров: исполненье Киевом интернациональных обязанностей очень сильно буксует

Министр сказал об этом на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Дании Андерсом Самуэльсеном. В связи с этим, Лавров попросил Самульсена уведомить, как реализуется План действий Совета Европы для Украины. В завершении данной темы Лавров напомнил о готовящемся Втором плане действий по Украине. Кремль рассчитывает, что 2-ая программа несомненно поможет достигнуть практического результата и разрешить сложившуюся в государстве Украина ситуацию. «Пока исполненье Киевом всех собственных интернациональных обязанностей очень сильно буксует», — объявил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что РФ заинтересована в скорейшем урегулировании внутриукраинского кризиса на основе выполнения минских договоров. Также поднимались вопросы украинской децентрализации.

Исполненье Киевом его обязанностей по урегулированию ситуации в Донбассе «очень сильно буксует», объявил 6 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.