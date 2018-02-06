Ледокол будет спасать от подтопления город Отрадное в Ленобласти

Уровень воды по гидрологическому посту составил приблизительно 461 см.

До этого 6 февраля в администрации соседнего с Отрадным Колпинского района из-за поднятия уровня воды в Неве, который превысил критическую отметку 420 см, перекрыли одну из основных городских дорог - Загородную улицу. Как сказали в пресс-центре руководства Ленинградской области, это даст возможность исключить подтопление жилых массивов города Отрадное.

Ледокол должен разбить скопление льда в устье реки Ижора, что должно привести к спаду воды, остановке подтопления и становлению устойчивого ледяного покрова на реке.

«Для сокращения уровня воды в Неве и исключения подтопления жилых массивов города Отрадное будет использован ледокол». Сейчас в Отрадном проведен подворовый обход жителей с обследованием обстановки.

Городские пожарно-спасательные службы Ленобласти и Отрадного переведены в режим повышенной готовности.

Сообщается также о готовности к работе 2-х пунктов временного размещения людей с организацией проживания и питания.

По мнению профессионалов, подтопление областных территорий может остановиться очевидным образом при похолодании, когда на Неве образуется устойчивый ледяной покров. Но покидать свои дома граждане отказались.

Уровень воды в Неве поднялся до небезопасной отметки. По достоверной последней информации на данный момент ведомства, 17 января в районе Финляндского железнодорожного моста сформировался зажор.