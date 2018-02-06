Мать нашла 2-летнюю дочь замерзшей на крыльце

Жительница Акрона, штат Огайо, нашла свою 2-летнюю дочь замерзшей у входа в дом в холодную ночь. Она вызвала 911 после того, как нашла ребенка без сознания.Американка сказала оператору службы, что понятия не имеет, как долго ее дочь оставалась на морозе – на улице было около -10 градусов Цельсия. Было ясно лишь, что ребенок не дышит. Она случайно нашла девочку на крыльце, попыталась привести в чувство, но та была ледяной и бездыханной. Женщина уходила из дома на 2 часа с 4-летним сыном и оставляла дочь с отцом. Тот заснул после ночной смены и не уследил за ребенком.Двухлетняя Уинтер Паркер (Winter Parker) была доставлена в детскую больницу Акрона на «скорой», там ее и объявили мертвой. Инцидент расследуется полицией штата, пока никаких обвинений матери не предъявлялось.