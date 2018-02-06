Матиос объяснил, что нужно осуждения главарей «ЛДНР»

Главный военный прокурор Анатолий Матиос отметил, что для суда над главарями «ДНР» и «ЛНР» в качестве доказательств недостаточно только публикаций в СМИ.

Так, он подчеркнул: «Процедура прописана законом. Нельзя собрать тройку из активистов или неравнодушных граждан и сказать: „Виноват, потому что ты — в ДНР“. Надо собрать доказательства их деятельности. Как это сделать? По их интервью? Это не достаточная доказательственная база».

Кроме того, Матиос отметил, что для осуждения главарей «ЛДНР» необходимо время и возможность собрать доказательства законно.

Также, он подчеркнул: «Начать процедуру специального предварительного расследования и судить заочно. Этот институт ввели только в 2016 году. Досудебное расследование мы закончили, однако из-за некомплект судей специальное судебное производство от подготовительного судебного заседания к окончательного решения может длиться до года. Это абсурд».