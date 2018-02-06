Матиос: У Соболева и Семенченко в головах разруха

После событий на Майдане украинское общество так и не смогло родить новое качество государственного строительства.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос. В частности, он отметил: «Война, тяжелые времена всегда являются лифтом для пассионарных людей. Для тех, кто может стать поводырем, кому верят все. А кого родило украинское общество после Революции? Семенченко? Соболева? Это швондеры. У них в головах разруха».

Матиос уточнил: «Как изменилось общество? Выучили слова — „зрада“ и „перемога“? У нас теперь есть белое и черное. Полутона исчезли. У меня впечатление, что кто-то злой уничтожает все, что является основой государства. И называет это реформированием. Надо просто выполнять закон теми инструментами, что есть. И антикоррупционный суд не понадобится».

Кроме того, он уточнил, что это можно изменить, обещая людям «только пот, слезы и кровь».

Матиос заявил:"Так говорил народу [премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчилль после избрания. Когда общество воспримет это, тогда что-то действительно изменим. А когда там будет война, а здесь будут открывать рестораны… Когда в приоритетах антикоррупционный суд, а не военная юстиция… И так далее… Тогда — все будет оставаться, как сейчас. Мир не наступит».