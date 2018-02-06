Минкульт: строительство часовни у Десятинной церкви в Киеве незаконно

Размещение часовни УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины является незаконным, так как единственный пользователь земельного участка, на котором она расположена – сам музей. Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры.

«Единственным законным пользователем земельного участка по состоянию на сегодняшний день является Национальный музей истории Украины. Законные права НМИУ, как землепользователя, нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ МП», – сказано в сообщении.

Напомним, суд отпустил на поруки поджигателей часовни УПЦ МП.

Фото: focus.ua