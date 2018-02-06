Минздрав: Корь зафиксирована во всех областях Украины

Случаи заболевания корью зафиксированы во всех областях Украины, однако, больше всего заболевших — в Ивано-Франковской области.

Гендиректор центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита отметил: «Наибольшее количество заболевших на данный момент зарегистрировано в Ивано-Франковской области — 804 случая, в Одесской области — 640, в Закарпатской — 549, Черновицкой — 444, Львовской — 242 случая».

При этом наименьшее количество случаев заболевания корью отмечено в Черниговской области — один, Харьковской, Луганской и Сумской областях — по два случая, Ровенской — три, Житомирской — восемь случаев.

Курпита добавил: «По состоянию на 2 февраля, в Украине не осталось ни единого региона, где не было бы зарегистрировано хотя бы одного случая кори. Последней на прошлой неделе „пала“ Черниговская область», где зарегистрирован первый случай».

Так, за пятую неделю 2018 года корью заболели 930 человек: 295 взрослых и 635 детей. Всего с начала года корью заболели 3554 человека, из них 1165 взрослых и 2389 детей. В больницы госпитализированы 2345 больных.

Также, Курпита отметил, что, по состоянию на 1 февраля 2018 года, в рамках усиленной иммунизации были вакцинированы 73% детей, которые в свое время пропустили первую дозу вакцины и 78% детей, которые своевременно не получили вторую дозу вакцины.