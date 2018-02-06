На Мальдивах арестовали бывшего президента

Полиция Мальдив задержала бывшего экс-президента страны Момуна Абдула Гаюма.

Об этом в понедельник сообщила дочь политика на своей странице в Twitter.

«Только что полиция выломала нашу дверь и сейчас арестовывает моего отца президента Момуна Гаюма и мужа Мохамеда Надима», — рассказала Йомны Момун в сети микроблогов.

Ранее действующий президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения на 15 дней в стране после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения слухов о вероятном импичменте.