На Украине внесли в «черный список» четырех российских деятелей культуры

Министерство культуры Украины внесло четырех российских культурных деятелей в «черный список». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечень людей, якобы создающих угрозу для нацбезопасности республики, внесены российские актеры Александр Фисенко, Евгений Бакалов и Егор Баринов. Также в него попал режиссер Александр Якимчук.

На минувшей неделе в «черный список» попали актер Владимир Меньшов и поэт Илья Резник. В воскресенье украинские пограничники отказались пропустить в страну композитора, участника казахстанско-российской группы «А-Студио».

Перечень лиц, «угрожающих» национальной безопасности Украины, составляет министерство культуры. Он основывается на обращениях совета нацбезопасности и обороны страны, СБУ, а также Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.