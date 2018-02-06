Найденному в Крыму при раскопках мосту времен Екатерины II присвоили статус

Найденному на раскопках при строительстве трассы «Таврида» в Крыму каменному мосту, построенному предположительно в конце XVIII века, присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Такое постановление приняли на заседании Совета министров Республики Крым (РК) во вторник, 6 января, пишет РИА Новости Крым.

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Каменный мост археологи обнаружили в октябре 2017 года на территории Белогорского района полуострова при строительстве трассы «Таврида». По предположению экспертов, он мог быть построен в конце XVIII века перед визитом на полуостров императрицы Екатерины II.

По словам главы Госкомитета по охране культурного наследия РК Сергея Ефимова, принято данное постановление в связи с необходимостью внесения изменений в учётные данные по объектам культурного наследия и постановкой на учёт обнаруженного объекта — малого каменного моста екатерининских времен в Белогорском районе.

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