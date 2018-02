Неандертальцы могли использовать огонь при изготовлении деревянных орудий

Археолог Бьянкамария Арангурен (Biancamaria Aranguren) и ее коллеги предположили, что неандертальцы, жившие в Европе около 170 тысяч лет назад, могли использовать огонь при изготовлении деревянных орудий.

Гипотеза возникла при исследовании находок со стоянки Поджетти Векии (Poggetti Vecchi) на юге Тосканы, обнаруженной в 2012 году. Датируются находки периодом 174-168 тысяч лет назад. Среди них были кости животных, каменные орудия, а также фрагменты дерева, длиной до1,2 метра. Изготовлены они были из самшита. На двенадцати фрагментах из 55 есть следы огня с одной стороны. Противоположный конец не имеет следов горения, поэтому ученые исключили возможность случайного обугливания палок, например, при пожаре. Подробное изучение показало, что на кусках дерева имеются следы, оставшиеся от использования их в качестве орудий.

По словам Бьянкимарии Арангурен, своей формой и размерами они напоминают палки-копалки, которые используют для добычи съедобных корней или для охоты на роющих животных представители народа хадза и койсанских народов Африки, а также австралийские аборигены. Для изготовления таких орудий часто используют огонь, обжигая внешний кору и соскабливая ее. По предположению ученых, так поступали и неандертальцы.

Фото: PNAS

Ученые отмечают, что древесина самшита очень твердая и плотная, так что обработать ее неандертальцам было непросто. Проведенный археологами эксперимент подтверждает, что обжигание на огне действительно помогает выполнить эту задачу.

Статья с этой гипотезой опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.