Нечеловеческие условия работы на складе компании Amazon

Четко расписанные походы в туалет, невыполнимые нормы выработки и засыпающие прямо на ногах рабочие: жуткая реальность работы на складе компании Amazon.

Я нахожусь в закрытой металлической клетке в 3 метрах от моего ближайшего коллеги, а в это время откуда-то из темноты ко мне подъезжает робот и подбрасывает мне гору контейнеров с заказами.

За девять секунд я должен суметь схватить заказ и подготовить его к отправке на упаковку, а часовая норма составляет 300 заказов, и так на протяжении каждого часа в течение бесконечного рабочего дня.

В процессе того как я сначала наклоняюсь к самому полу, а затем вытягиваюсь в струну, чтобы достать необходимый мне заказ для поддержания бесперебойности исполнения заказов, мое тело гудит от боли.

Добро пожаловать в сортировочный цех компании Amazon. Помимо того, что камеры отслеживают каждое мое телодвижение, передо мной установлен монитор, на котором постоянно всплывают уведомления о количестве выполненных заказов за текущий час и о времени, которое я затратил на выполнение каждого из них.

Это крупнейший в Европе упаковочный цех гиганта онлайн-торговли, который рассчитан на отгрузку 1,2 млн заказов в год.

Прибыль крупнейшего в Соединенном Королевстве розничного магазина, которым является компания Amazon, достигла в прошлом году 7,3 млрд фунтов стерлингов. Однако расследование газеты Sunday Mirror покажет, что стоит за подобного рода «успехом» ежедневная безжалостная эксплуатация работников компании.





Я лично видел, как рабочие спали прямо на ногах из чрезмерного переутомления, причина которого заключается в тяжелейшем труде на протяжении 55 часов в неделю.

Тех, кто не выполнял бесчеловечную норму выработки, безжалостно увольняли, а к тем, кто не выносил подобного напряжения, выезжали отряды скорой помощи.

Этот истошный вой вы не услышите в рождественской рекламе Amazon, сплошь наполненной сияющими на лице улыбками и радостными песенками. Каждому из трудовой армии, состоящей из 24 тыс. безрадостных рабочих, платят на уровне 7 пенсов за каждую посылку, которая впоследствии будет упакована и доставлена в пределах территории Соединенного королевства.

Моя последняя смена пришлась на «Черную Пятницу» – тот день, когда миллионы британцев вошли в свои аккаунты на сайте компании для того, чтобы сделать основателя Amazon Джеффа Безоса богаче на 1,8 млрд фунтов стерлингов всего лишь за ночь. Однако на компанию обрушился целый ряд скандалов, которые и побудили нас к проведению собственного тайного расследования.

Во многих городах Италии и Германии рабочие организовали забастовку, жалуясь на низкий уровень заработной платы и неприемлемые условия труда. А рабочие складов на территории Соединенного королевства сообщили о том, что вынуждены спать в палатках и под мостами, чтобы не опоздать на работу.

Четко расписанные походы в туалет, невыполнимые нормы выработки и изнурительные, невыносимые условия труда – на все это зачастую жалуются сотрудники. Им зарплаты ниже, чем официальный уровень прожиточного минимума, а водителей наказывали штрафом за слишком раннюю доставку.

На фоне многочисленных предупреждений специалистов о том, что рабочие находятся в зоне повышенного риска приобретения физических и психических заболеваний, руководство Amazon неоднократно обещало пересмотреть свою «корпоративную культуру». Но состояние доски для жалоб работников свидетельствует о том, что компании предстоит проделать огромную работу в этом направлении.

На ней присутствовали жалобы о том, что в туалеты страшно зайти и что перерывы все еще очень короткие. Один из работников написал: «Почему нам не разрешают присесть даже тогда, когда не поступает новых заказов и все спокойно? Мы ведь люди, а не рабы или животные».

Один из работников сказал мне: «Я ожидал, что здесь будет полно современной техники и все будет выполняться роботами, но сейчас я снял те розовые очки».

Моя личная история превращения в человекоподобного робота не могла быть более печальной. Рабочая смена начиналась в полумраке в 7:30 утра и заканчивалась в 6 часов вечера, спустя несколько часов после захода солнца.

Цех, лишенный естественного освещения, переполнен флуоресцентными лампами; здесь не имеет никакого значения, день за окном или ночь.

Рабочие, отчаявшись, накрывают лентой большую часть часов, чтобы не напоминать себе, сколько им еще осталось протянуть до конца смены. Но власть времени никто не отменял – новый заказ должен быть запечатан и готов к отправке в течение 30 секунд.

Который бы ни шел час, тысячи рабочих соревнуются в достижении целей, которые им ставят компьютеры, отслеживающие каждое их телодвижение. За те пять недель, что я работал на складе, я видел тех, кто, не справляясь с поставленными невыполнимыми задачами, постоянно опасался возможного увольнения.

Два получасовых перерыва составляли то единственное время, в течение которого я не находился на ногах, но его хватало исключительно на то, чтобы добежать до столовой и с жадностью проглотить некоторое количество пищи для восстановления своих запасов энергии.

Мое тело изнывало от боли, а мой фитнес-трекер показывал, что практически каждый день я проходил по меньшей мере 10 миль (около 16 км). Несмотря на то что я регулярно бегал марафонские дистанции, подобные физические нагрузки зачастую приводили к головокружениям, и я всерьез опасался, что однажды отброшу коньки, если буду продолжать работать настолько усердно, насколько того требовали поставленные передо мной задачи.

Одного из моих коллег увезли в больницу на скорой помощи, когда он упал в обморок от переутомления прямо на рабочем месте по причине того, что, несмотря на плохое самочувствие, продолжал выполнять норму выработки. Еще один случай вызова бригады скорой помощи связан с приступом паники, случившимся с одной из девушек после того, как ей сообщили, что она будет обязана работать 55 часов в неделю во время рождественских каникул.

Один из коллег сказал мне: «Здесь все страдают. Я растянул ахиллово сухожилие, но вынужден продолжать работать. Моей подруге были предоставлены всего лишь два дня больничного после того, как она повредила коленные связки».

С помощью скрытой камеры я зафиксировал пару случаев, когда мои коллеги улучали момент, чтобы растянуть свои затекшие ноги, пока надзиратели не смотрели на них. Менее удачливые работники получали выговор после того, как надзиратели застигали их врасплох. Некоторые засыпали прямо там, где стояли.

С начала октября Amazon находится в поиске сотрудников на замещение 1500 вакантных позиций в цеху, площадь которого эквивалентна площади 11 футбольных полей. Он настолько огромен, что простой поход в туалет занимает больше 5 минут: расстояние от некоторых рабочих мест, где мне приходилось работать, до туалетов достигало 500 метров, а если последние были неисправны, что было далеко не редкостью, то оно было еще больше.

Если я отлучался в туалет, системе было известно, что я в это время не работаю, соответственно надзирателями прилагались максимальные усилия для того, чтобы работники как можно реже ходили в туалет. Для того, чтобы добраться до цеха, который называется LCY2 в честь расположенного неподалеку лондонского аэропорта, рабочие ежедневно платят 4 фунта за поездку на автобусе, который отправляется из Лондона.

Некоторые рабочие настолько нуждаются в работе, что готовы проводить в дороге до четырех часов ежедневно, лишь бы получить заветное рабочее место, на котором платят 8,2 фунта стерлингов в час. Один из тех, кто подумывает перебраться поближе к месту работы, поделился со мной следующей информацией: «Арендодатели неуклонно повышают арендную плату с тех пор, как здесь построили данный цех. Единственная комната, которую я подыскал, будет обходиться мне в 600 фунтов стерлингов в месяц. Я зарабатываю 200 фунтов стерлингов в неделю — откуда у меня деньги на такую комнату?» В дни, предшествующие «Черной Пятнице», десятки рабочих были уволены по причине невыполнения плана.

Один раз в день надзиратель подходил ко мне, чтобы сообщить о качестве моей работы. Зачастую оно было неудовлетворительным. Но с учетом того что рабочие грызлись друг с другом, один из надзирателей сказал мне: «Пока ты будешь работать не хуже остальных, у тебя нет повода для беспокойства… но это пока».

Как только посылка попала на конвейер, она продолжает свой путь через все здание, пока не попадает в отдел упаковки — еще один отдел, где мне посчастливилось поработать. Мне была поставлена задача упаковать 120 посылок, состоящих из одного товара, или 85 посылок, состоявших из двух или более товаров в час. Более того, впоследствии мне сказали, что это количество возрастет до 200 посылок.

Можно наблюдать, как рабочие ходят вперед-назад вдоль ленты конвейера, громыхая коробками, прежде чем они тщательно подыщут себе коробку, в которой будет несколько заказов меньшего размера, для того, чтобы выполнить свою норму. Один из моих коллег сказал мне: «Моя девушка говорит мне, что в ночную смену даже пожилые дамы сражаются за коробки. Если тебе удается захватить коробку с несколькими заказами меньшего размера, ты экономишь время и значительно преуспеваешь в плане выполнения нормы выработки – все остальные имеют меньшее значение, чем эти два параметра».

Иногда мне удавалось выполнять план, но я знал, что не смогу поддерживать такой темп на протяжении долгого времени. К середине дня я был истощен. Если я пытался жаловаться, мне напоминали, что это отразится на количестве обработанных мной заказов, если я остановлюсь. В последние две недели моей работы в цеху было по крайней мере два случая нарушения техники безопасности, которые могли привести к серьезным увечьям.

Один коллега как-то сказал мне: «Когда меня только принимали на работу, кто-то задал вопрос, почему здесь такой высокий показатель текучести кадров. Это все потому, что они здесь уничтожают людей. Все мои друзья считают, что я покойник. Я очень сильно устал».

Его ремарка кратко обобщала то, что я видел своими собственными глазами. В том, что касается человечного обращения со своими сотрудниками, компании Amazon есть куда стремиться.

Представители компании говорили нам: «Amazon предоставляет всем безопасную и благоприятную рабочую среду и гарантирует конкурентную оплату труда и бонусы с первого дня работы. Мы гордимся тем, что за последние несколько лет сумели создать тысячи постоянных рабочих мест в пунктах обработки и исполнения заказов на территории Соединенного королевства».

«Мы предлагаем великолепные рабочие места и благоприятную рабочую среду в сочетании с возможностями карьерного роста. Как и большинство других компаний, мы рассчитываем на определенный уровень производительности труда. Нормы выработки устанавливаются в соответствии с показателем производительности труда, достигнутым работником в предыдущие периоды. Оценка сотрудников компании производится за достаточно продолжительный период времени, поскольку мы осознаем, что на выполнение нормы выработки в конкретный день и час может влияет целый спектр факторов».

«Сотрудники – это всего лишь скот для обслуживания роботов»

Мнение Алана Селби:

У компании Amazon дела идут как нельзя лучше, о чем, впрочем, вы могли сами догадаться, поскольку основателем этой компании самый богатый человек в мире.

Склад в Тилбери загружен не на полную мощность, причем компания владеет полной информацией относительно требований к безопасности труда и организации рабочего места.

Но сам факт законности ведения бизнеса со стороны Amazon не означает того, что эта работа вам понравится. За несколько недель до трудоустройства на этот склад я закончил летний беговой сезон, который включал в себя два забега на марафонские и еще парочку забегов на полумарафонские дистанции.

В физическом отношении я не тюфяк, однако я страдал от переутомления каждый день.

Мои давление и частота сердечных сокращений в спокойном состоянии возросли как результат чрезмерного напряжения на работе. Одним из положительных моментов, который я отметил в начале своего эксперимента, стало осознание того факта, что работа сборщика заказов может заменить хорошую тренировку. Однако компания Amazon пришла к выводу, что люди – это наименее эффективная часть всего процесса, и поэтому на цехе в Тилбери чаша весов постепенно склоняется в пользу роботов.

На каждом шагу у меня складывалось впечатление, что сотрудники были низведены до скота, который был необходим исключительно для обслуживания роботов. Повторяющаяся однообразная работа в пункте обработки, формирования и отгрузки заказов – забавное название, не так ли? — не принесла мне никакого морального удовлетворения (Примечание: обыгрывается название «fulfillment centre» и значение слова «fulfillment» – моральное удовлетворение от выполненной работы). Вначале я был подавлен, а затем мой мозг отключился.

У компании Amazon нет необходимости устанавливать 10-часовой рабочий день, она могла бы растянуть 40-часовую рабочую неделю на пять дней и нанять больше сотрудников.

Дополнительные сотрудники могли бы позволить компании сократить персональную норму выработки и снизить нагрузку в пересчете на одного сотрудника. Но гораздо прибыльнее обращаться с рабочими как с расходным материалом.

Перевод Александра Бирюкова

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